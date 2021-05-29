США не стали забороняти авіарейси над Білоруссю

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США в п'ятницю, 28 травня, заявило, що у зв'язку з затриманням напередодні в Мінську 26-річного опозиціонера Романа Протасевича американським пасажирським авіарейсам слід проявляти крайню обережність при польотах над Білоруссю. При цьому повністю забороняти польоти над республікою відомство не стало, повідомляє Страна.ua.

Про це йдеться на сайті WHBL.

"У повідомленні FAA пасажирським перевізникам не рекомендувалося припиняти польоти над Білоруссю. У FAA заявили, що авіакомпаніям слід проявляти крайню обережність до тих пір, поки управління не зможе краще оцінити дії Білорусі у зв'язку з переадресацією пасажирського лайнера 23 травня і можливість повторення Білоруссю аналогічних дій в майбутньому" , - сказано на сайті.

Повідомлення управління не поширюється на вантажних перевізників США.