Зустріч Путіна та Лукашенко: про що говорили диктатори

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ провели переговори в Сочі, які тривали понад п'ять годин, повідомляє Сьогодні.

Лідери обговорили економічні питання і розвиток двосторонніх зв'язків. Також обговорювалася ситуація з літаком Ryanair і санкції, які пішли за нею. До речі, Лукашенко втретє з початку року прилітає в Росію для зустрічі з Путіним.

Як раніше завила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, інцидент з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича стався спеціально перед зустріччю президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.