Аравійська коаліція знищила замінований безпілотник

Очолювана Ер-Ріядом аравійська коаліція перехопила і знищила замінований безпілотний летальний апарат (БПЛА), спрямований бунтівниками-хуситами з єменського руху "Ансар Аллах" на місто Хаміс-Мушаіт на південному заході Саудівської Аравії, повідомляє ТАСС.

Про це повідомив в ніч на суботу телеканал Al Arabiya з посиланням на заяву альянсу.

"Ми приймаємо оперативні заходи щодо захисту мирних жителів і цивільних об'єктів від будь-яких ворожих дій, спрямованих на міста" , - наводить телеканал заяву коаліції.

Крім цього, за інформацією Al Arabiya, хусити випустили з території Ємену п'ять снарядів в напрямку одного з сіл у саудівській прикордонній провінції Джизан. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.