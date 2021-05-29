Європейська спілка радіомовлення і телебачення заморозила членство Білорусі

Європейський союз радіомовлення та телебачення 28 травня вирішив призупинити членство Білорусі в організації через утиски журналістів, повідомляє УНИАН.

Про це інформувала прес-служба EBU. Там відзначили, що у Белтелерадікомпанії (БТРК) є два тижні на відповідь до того, як рішення набире чинності.

У заяві союзу йдеться про підтримку журналістів БТРК, які виступили проти втручання уряду в їх діяльність, повідомивши, що стежать за порушенням прав журналістів Белтелерадікомпаніі. Вони закликали владу захищати свободу слова.

Союз підкреслив, що особливе занепокоєння викликали трансляції інтерв'ю, "явно отриманих під примусом". Очевидно, що мова йде про відеозаписи із "зізнаннями" у злочинах затриманого співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.