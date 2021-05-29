Вашингтон і Лондон вимагають провести повторні пошуки джерела COVID-19

США і Великобританія в п'ятницю закликали Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) провести більш глибоке дослідження походження коронавірусу COVID-19, включаючи нову місію до Китаю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Першої фази дослідження ВООЗ походження COVID-19 було недостатньо, і вона була не закінчена. Ми закликаємо провести своєчасну, прозору, науково обґрунтовану другу фазу дослідження під керівництвом експертів, в тому числі і в Китаї" , - йдеться в заяві місії США в Женеві.

Постпред Британії в ООН в Женеві Саймон Менлі приєднався до заклику США.

"Перша фаза дослідження ВООЗ походження COVID-19 завжди вважалася початком процесу, а не кінцем. Ми закликаємо провести своєчасну, прозору, науково обґрунтовану другу фазу дослідження під керівництвом експертів, в тому числі і в Китаї, як це рекомендує доповідь експертів" , - йдеться в заяві Менлі, опублікованому на сайті британського уряду.

У ВООЗ в п'ятницю заявили, що дата можливого нового етапу розслідування, спрямованого на встановлення джерела походження коронавірусу COVID-19, поки не визначена.