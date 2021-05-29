У Франції зафіксували рідкісний коронавірус з новою мутацією
На заході Франції виявили новий кластер (скупчення або група людей, що мають спільні джерела зараження) рідкісного варіанту коронавірусу, повідомляє Українська правда.
До 27 травня було підтверджено 37 випадків інфікування, більшість з них – в комуні Ньор, DW.
Йдеться про той же різновид вірусу, спалах якого було зафіксовано минулого тижня в Бордо, поки неясно, чи є зв'язок між цими двома кластерами.
Штам під назвою 20I/484Q – споріднений британському варіанту SARS-CoV-2, однак володіє ще однією новою мутацією (E484Q).