У Львові побудують перший крематорій

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті поблизу Голосківського кладовища вперше побудують крематорій, повідомляє Новое время.

«У Львові буде крематорій. Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже йде. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища» , - заявив мер.

Садовий повідомив, що в червні пройде архітектурний конкурс, закликавши жителів Львова підтримати петицію про будівництво крематорію.