29 травня - яке сьогодні свято і день в історії

29 травня - 149-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 216 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 16 травня Юліанського календаря, повідомляє УНІАН.

Яке свято 29 травня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день миротворців ООН, Всесвітній день здорового травлення, День альпіністів (дата підкорення Евересту в 1953 році).

В Україні - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження, День топографічної служби ВСУ, в Німеччині - Свято полуниці, у США - День державності штату Вісконсин, День державності штату Род-Айленд, День Джулії Пьєрпонт, День бісквіта, День півня з вином, День "Дізнайтеся про компостування відходів", День скріпки, в Індонезії - День літніх людей, у Канаді - День "Рахуй кожний кіловат", у Домінікані - День матері, в Британії - День чорнильного горішка, у Венесуелі - День шанування старшого покоління, в Швеції - День ветеранів, у Киргизстані - День збройних сил, в Іспанії - День збройних сил, у Туреччині - День взяття Стамбула, в Аргентині - День армії, в Туркменістані - День працівників органів внутрішніх справ, у Німеччині - День Японії в Дюссельдорфі, у Польщі - День ветеранів військової служби за кордоном.

Пам'ятні дати 29 травня, річниці та події

У 1660 році відбулася реставрація правління Стюартів в Англії. Карл II у день свого тридцятиріччя тріумфально повернувся до Лондона і був проголошений королем.

У 1802 році фізик і основоположник електрометалургії академік В.Петров відкрив явище електричної дуги.

У 1825 році в кафедральному соборі Реймса Востаннє пройшла церемонія коронації короля Франції.

У 1832 році в Канаді офіційно був відкритий канал Рідо, що з'єднує річку Оттава з озером Онтаріо.

У 1900 році американська компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "ескалатор". Це слово використовувалося компанією "Отіс" як торгова марка до початку 1950-х років, коли патентне відомство Сполучених Штатів Америки постановило вживати його як загальний термін для позначення всіх рухомих сходів.

У 1910 році відбулося змагання в швидкості між аеропланом і поїздом. Першим відстань між Олбані і Нью-Йорком подолав літальний апарат, яким керував Гленн Кертісс, який отримав приз у 10 тисяч доларів.

У 1911 році Верховний суд США постановив штучно розділити найбільшу в Америці тютюнову компанію "Американ Тобакко", визнану монополією.

У 1919 році спостереження повного затемнення Сонця, проведені Артуром Еддінгтоном, повністю підтвердили теорію відносності Альберта Ейнштейна.

У 1922 році Верховний суд США постановив, що бейсбол є спортом, а не бізнесом, тому не підпадає під дію антимонопольного законодавства.

У 1953 році в цей день відбулося перше сходження на Еверест новозеландця Едмунда Хілларі і шерпа Норгея Тенцінга - 8848 метрів над рівнем моря.

У 1959 році Верховний суд США визнав незаконним рішення влади штату Луїзіана про заборону боксерських поєдинків між представниками різних рас.

У 1965 році був заснований Донецький національний університет.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 травня вшановує пам'ять преподобного Феодора Освяченого, ігумена. Інші назви свята - "Федір", "Житник". Житником день назвали, оскільки в цей час сіяли хлібні злаки ячменю, пшениці, жита і вівса.

Що сьогодні не можна робити

День - нещасливий. Краще не призначати нові починання. Ще не можна працювати на полі та в городі після полудня.

Прикмети на 29 травня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- грім - до хорошого врожаю зернових;

- зацвіла горобина - до теплого літа і хорошої риболовлі;

- з'явилося латаття - холодів більше не буде;

- після дощу немає метеликів - до негоди.