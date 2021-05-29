Під Одесою на кладовищі стріляли у літнього охоронця
Під Одесою двоє чоловіків на кладовищі стріляли в людей, в результаті чого постраждав літній сторож, який був госпіталізований, повідомляє Кореспондент.
Про це йдеться в Департаменті карного розшуку в Telegram-каналі. Повідомляється, що інцидент стався на одному з кладовищ Білгород-Дністровського району.
"Одна з відвідувачок кладовища підійшла до двох чоловіків, через те, що ті здалися їй підозрілими. Раптово і без жодних на те причин вони почали ображати жінку. Та, щоб уникнути конфлікту, поспішила від грубіянів подалі та попрямувала до охоронця. Тут один з чоловіків дістав зброю і почав стріляти жінці вслід", - йдеться в повідомленні.
На звуки пострілів вийшов сторож, і став наступною мішенню для стрілка.
"Відкрите пошкодження правої щоки з переломом нижньої щелепи, пошкодження в області серця - пошкодження, безпричинно викликані 72-річному охоронцю", - розповіли правоохоронці.
Постраждалого доставили в лікарню, ним займаються медики. Оперативники знайшли одного зі зловмисників і затримали в порядку статті 208 КПК України. Пошуки другого тривають.