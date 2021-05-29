Байден заявив про віру Китаю завоювати США до 3035 року

Президент США Джо Байден заявив про віру голови КНР Сі Цзіньпіна в те, що США перейдуть під владу Китаю до 3035 року, повідомляє Лента.Ру.

Про це повідомив Байден на зустрічі з військовослужбовцями на базі в штаті Вірджинія, трансляція виступу велася на YouTube.

За словами Байдена, китайський лідер впевнений, що Китай до 3035 року стане володіти Америкою, оскільки автократії вміють швидко приймати рішення. Телеканал Fox News припустив, що американський президент обмовився, маючи на увазі 2035 рік.

Байден також додав, що провів з Сі Цзіньпіном більше часу, ніж інші світові лідери. Президент США зазначив, що у глав держав відбулося 24 години особистих зустрічей з одним перекладачем. Також лідери проїхали разом 112,6 тисячі кілометрів.

Лідер США висловив думку, що зараз у всьому світі борються демократії та автократії.