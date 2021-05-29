ЗНО з математики: оприлюднена явка на тестування

В Україні відбулося тестування ЗНО з математики. За даними Міносвіти, на тестування прийшли 244 839 осіб, що складає 83,9% від загальної кількості зареєстрованих, повідомляє Кореспондент.

Про це передає Міністерство освіти й науки України з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

У Міносвіти повідомили, що 102 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 14 - через ознаки гострих респіраторних захворювань.

"Дотримання процедури тестування контролювали 159 громадських спостерігачів" , - йдеться в повідомленні.

Найбільшу явку учасників на тестування з математики серед регіонів - 87,2% зареєстрованих - зафіксовано в Київській області, найменшу - 72,1% - в Чернівецькій. Тестування з математики (завдання рівня стандарту) більше складали в Києві - 21,5%, найменше - 3,6% - в Чернівецькій області.

У міністерстві відзначили, що із завданнями сертифікаційної роботи та правильними відповідями до тесту можна буде ознайомитися в розділі "ЗНО-2021. Математика" 31 травня. Результати тестування будуть оголошені до 22 червня.

Наступні тестування основної сесії ЗНО-2021 - з української мови, української мови та літератури - відбудуться 1 червня.