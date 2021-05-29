Не хочу жити в "ДНР": дівчина-підліток дісталася до пункту ВСУ через мінні поля

З боку так званої "ДНР" до бійців української армії біля смт. Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина, яка повідомила, що хоче жити в Україні, повідомляє Кореспондент.

Про це передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Дівчинка розповіла, що живе з бабусею-опікуном в м.Горлівка і у неї є паспорт так званої "Донецької народної республіки".

"Вона повідомила, що хоче жити на території неокупованої України. За словами дівчини, вона має родичів на заході України" , - йдеться в повідомленні.

Дівчина розповіла правоохоронцям, що вона, перейшовши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке.

Дівчиною займається ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Її оглянули медики, тілесних ушкоджень не виявили. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня буде перебувати в притулку під наглядом поліцейських і працівників органів опіки дітей.