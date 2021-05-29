У Туреччині знайшли тіло зниклої української альпіністки

Альпіністку з Одеси Яну Кривошею, яку довгий час шукали в горах Анталії, знайшли мертвою біля гори Геіксіврісі, повідомляє Кореспондент.

За попередньою версією, дівчина загинула зірвавшись зі скелі.

"Протягом кількох тижнів Яну шукали різні команди рятувальників, як місцевих, так і українських. Проте тіло вдалося знайти лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії" , - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що тіло загиблої альпіністки була знято зі скель командою пошуково-рятувальних служб жандармерії. Його доставили в Інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.

Відомо, що останній раз телефон Яни був у мережі 4 травня в районі міста Манавгат. Під час пошуків дівчини, у горах в районі Анталії рятувальникам вдалося знайти намет Яни: частина її речей була на місці, але були відсутні два рюкзаки.

Пошуково-рятувальну операцію місцева влада розгорнула і в самому місті Манавгат, оскільки силовики розглядали версію, що українська альпіністка Яна Кривошея могла пропасти не в горах, а саме в населеному пункті.