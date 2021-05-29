До заарештованої в Мінську Сапеги пустили адвоката

У Білорусі вперше пустили адвоката до політув'язненої дівчині затриманого Романа Протасевича - Софії Сапеги, повідомляє Дзеркало тижня.

Адвокат Сапеги Олександр Філанович сам розповів журналістам про стан Софії, передає телеканал «Дождь».

«Вона виглядає бадьорою і здоровою. З її слів, ніяке фізичне насильство до неї з моменту затримання до теперішнього часу не застосовувалося» , - сказав адвокат.

Він також зазначив, що дівчина «не втрачає бадьорість духу» і сподівається на швидке вирішення ситуації.