До заарештованої в Мінську Сапеги пустили адвоката
У Білорусі вперше пустили адвоката до політув'язненої дівчині затриманого Романа Протасевича - Софії Сапеги, повідомляє Дзеркало тижня.
Адвокат Сапеги Олександр Філанович сам розповів журналістам про стан Софії, передає телеканал «Дождь».
«Вона виглядає бадьорою і здоровою. З її слів, ніяке фізичне насильство до неї з моменту затримання до теперішнього часу не застосовувалося», - сказав адвокат.
Він також зазначив, що дівчина «не втрачає бадьорість духу» і сподівається на швидке вирішення ситуації.
«Розумієте, ми оцінюємо клієнтів за іншою шкалою. Коли приходиш в СІЗО і бачиш клієнта, убитого в нуль - це відразу відчувається. З такою людиною важко працювати. За Софією нічого подібного не спостерігалося. Вона спокійно відповідала, бадьоро реагувала на мою мову, посміхається якимсь моїм жартам», - сказав адвокат Софії.