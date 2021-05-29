У Німеччині хочуть заборонити прапор ХАМАС

Партії, які входять в урядову коаліцію в Німеччині, має намір заборонити в країні прапор палестинської терористичної організації ХАМАС, повідомляє Дзеркало тижня.

Як сказав фахівець з питань правової політики з фракції соціал-демократів у бундестазі Йоханнес Фехнер, відповідну заборону планують ввести в червні, пише видання Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Ми обговорюємо це питання з ХДС, рішення може бути прийнято вже на початку червня" , - зазначив Фехнер.

Глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет вже висловився з приводу заборони прапора ХАМАС, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), по словах Фехнера, нині вивчає закон про розширення заборон на використання символіки не тільки антиконституційних, а й терористичних організацій.