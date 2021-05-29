Пасажир Ryanair поділився деталями посадки у Мінську

Пасажир літака компанії Ryanair рейсу Афіни - Вільнюс розкрив подробиці, як борт примусово посадили в аеропорту Мінська 23 травня, де затримали білоруського опозиціонера Романа Протасевича і його дівчину, росіянку Софію Сапєгу, повідомляє РБК-Україна.

Про це чоловік розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Яніс Звієдріс з Латвії пояснив, що дії білоруської сторони абсолютно не відповідали заходам, що проводяться в разі, коли в літаку може бути вибухівка.

Хоча саме нібито наявністю бомби від представників ХАМАС на борту пояснювали диспетчери в Мінську пілоту необхідність розгорнути рейс і посадити в аеропорту в столиці Білорусі. Зрештою, жодної вибухівки не було знайдено.

Чоловік зазначив, що того ранку пасажири вже готувалися до швидкого приземлення в столиці Литви, і з подивом дізналися про раптову зміну курсу.

"Було повідомлення, що приземляємося в Мінську, і ось це викликало якесь здивування. Не могли зрозуміти - чому. Було сказано, що це security reasons. Ми спочатку подумали, що це з аеропортом у Вільнюсі щось не так, тому нас в Мінську садять. А потім вже були дискусії - чому саме в Мінськ, адже поруч є аеропорт Каунас - та ж сама держава, теж Євросоюз" , - говорить пасажир рейсу.

Звієдріс розповів, що після приземлення люди побачили автомобілі пожежників, "швидкі", і багато іншого спецтранспорту.

"І тоді у нас з'явилася підозра, що може бути з літаком щось не так. Але інформації, чому ми сіли в Мінську, ніякої не було. Тільки якісь security reasons" , - говорить він.

Після цього пасажирів почали випускати маленькими групами по 5-6 людей з кожних дверей, і потім вже перевіряли їх сумки з собаками. Весь цей процес був досить повільний.