Харківський поліцейський зі своєю матір'ю шантажували лікаря на мільйони гривень

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в Полтаві, під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури, повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 КК України) старшому слідчому СУ ГУ Нацполіції в області та його матері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури, за даними досудового розслідування, підозрювані обманним шляхом виманили у професора Інституту медрадіології (Харків) спочатку $30 тис., а потім - понад 5,5 млн грн.

У 2013 році професор оперував жінку. За час лікування вона увійшла до нього в довіру, у них склалися теплі дружні стосунки і пацієнтка познайомила професора зі своїм сином - працівником поліції.

Жінка розповіла лікарю, що нібито є акціонером банку і якщо від її імені внести кошти на депозит, то можна буде отримати хороші відсотки. Лікар погодився на її пропозицію і передав їй $30 тис.

Пізніше, коли лікаря звільнили, жінка сказала йому, що разом з сином-поліцейським зможе залагодити питання про відновлення на посаді. За збігом обставин професора повернули на роботу, а мати з сином під приводом повернення боргу за надані послуги ще кілька років (з 2015 до 2018 рр.) вимагали у лікаря гроші. Загалом за цей час вони отримали понад 5,5 млн грн.