У Бразилії горіла COVID-лікарня: є загиблі

У Бразилії четверо пацієнтів загинули в результаті пожежі в палаті для хворих коронавірусною інфекцією в лікарні міста Аракажу, повідомляє Коментарі.

Рятувальники змогли ліквідувати вогонь. Водночас деякі з пацієнтів отримали опіки та надихалися димом, пише The Associated Press..

Понад 30 людей вже перевели в інші медзаклади. Разом з тим причини загоряння поки з'ясовуються. Як пише G1, в момент інциденту в постраждалому відділенні знаходилися близько 60 пацієнтів.

"Найбільшими проблемами були обсяг диму і вивезення постраждалих, прикутих до ліжка, а також організація місця для перевезення в інші відділення лікарні".

За попередніми даними, пожежа спалахнула в системі кондиціонування повітря в секторі, що обслуговує пацієнтів з коронавірусом.