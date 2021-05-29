У КНДР наказали знищити кішок і голубів через коронавірус

Влада Північної Кореї наказали знищити кішок і голубів в прикордонних з Китаєм районах, щоб зупинити поширення коронавірусу в країні, повідомляє Лента.Ру.

На думку чиновників, тварини приносять вірус в країну з сусідньої держави. Відзначається, що одну з сімей в місті Хесан помістили в ізолятор на 20 днів за те, що вони відмовлялися віддавати свою домашню кішку.

Сім'я повідомила владі, що їх кішка померла, щоб не віддавати її. Однак через кілька днів тварину помітили біля паркану на кордоні між КНДР і Китаєм. Спіймати її не вдалося, проте вийшло встановити її господарів. В результаті кішку забрали, а сім'ю помістили на ізоляцію.

На початку травня в Північній Кореї попередили громадян про ризик заразитися коронавірусом через пропагандистські листівки, відправлені з Південної Кореї.

У КНДР офіційно не було зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, а підозру на нього реєстрували лише одного разу. В країні не раз заявляли, що не потребують зовнішньої допомоги.