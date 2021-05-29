В Україні 3 тисячі випадків COVID-19 за добу

Протягом минулої доби, 28 травня, в Україні зафіксували 3 096 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше з них у місті Київ, повідомляє РБК-Україна.

За добу від коронавірусу померли 156 людей. Найбільше - 28 - у Дніпропетровській області. Одужало - 10 199 осіб.

Загалом найбільша кількість зафіксованих нових хворих у Києві - 377, Дніпропетровській області - 261, Львівській області - 231. Найменше - у Луганській та Кіровоградській - по 31 новому хворому.

За добу було протестовано методом ПЛР – 25 401 особи, методом ІФА – 10 963 особи, експрес-тестами – 21 020 осіб.

Нагадаємо, в Україні за добу 27 травня зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу.