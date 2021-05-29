Турецький футболіст випав з автобуса на повному ходу

Нещасний випадок стався під час святкування клубом Коджаеліспор виходу у вищий дивізіон чемпіонату Туреччини. Захисник Бахрі Джан Авджі випав з автобуса під час проїзду по місту, повідомляє Сегодня.

Коджаеліспор в матчі плей-офф розгромив Сакарьяспор – 4:0. Після чого футболісти поїхали в місто відзначати перемогу разом з фанатами. І в якийсь момент 29-річний Авджі впав з автобуса на проїжджу частину. Футболіста доставили в лікарню, де йому була надана медична допомога.

Talihsiz kazann görüntüleri. pic.twitter.com/ew2D3U8tX1 - CNN TÜRK Spor (@CNNTURKSpor) May 28, 2021