В Івано-Франківську в смітті знайшли дитину
В Івано-Франківську біля одного з міських смітників знайшли немовля.
Уточнюється, що малюка знайшли близько 17.50 на вулиці Сухомлинського.
"Перехожий почув плач дитини і негайно повідомив відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Малюка з переохолодженням доставили в обласну дитячу клінічну лікарню, зараз за його життя борються медики.
"За словами очевидців, це новонароджений хлопчик з пуповиною. Немовля було в одязі і загорнуте в пакет", - йдеться в повідомленні.
За словами керівника обласного центру екстреної медичної допомоги Мирона Матейка, медики швидкої надали допомогу і підтримували життєдіяльність новонародженої дитини.
Поліцейські шукають матір, яка залишила немовля.