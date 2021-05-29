В Івано-Франківську в смітті знайшли дитину

В Івано-Франківську біля одного з міських смітників знайшли немовля.

Уточнюється, що малюка знайшли близько 17.50 на вулиці Сухомлинського.

"Перехожий почув плач дитини і негайно повідомив відповідні служби" , - йдеться в повідомленні.

Малюка з переохолодженням доставили в обласну дитячу клінічну лікарню, зараз за його життя борються медики.

"За словами очевидців, це новонароджений хлопчик з пуповиною. Немовля було в одязі і загорнуте в пакет" , - йдеться в повідомленні.

За словами керівника обласного центру екстреної медичної допомоги Мирона Матейка, медики швидкої надали допомогу і підтримували життєдіяльність новонародженої дитини.

Поліцейські шукають матір, яка залишила немовля.