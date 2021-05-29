Чим можна заповнити дефіцит вітаміну D

Чим можна заповнити дефіцит вітаміну D

Вітамін D - один з найнеобхідніших для людини. В основному ми отримуємо його за допомогою сонечка, проте є й інші способи, і мова зовсім не про таблетки. Будь-який вітамін можна отримати з певних продуктів, повідомляє Телеграф.

Відомий український фітнес-тренер Марина Боржемская на одній зі своїх сторінок в Інстаграмі вирішила пролити світло на тему вітаміну D, особливо відзначивши, чим загрожує його дефіцит.

По-перше, самостійно зрозуміти, чи є у вас дефіцит вітаміну D достатньо складно, адже для нього характерні загальні симптоми, які підійдуть більшості захворювань. Щоб це зрозуміти потрібно звернутися до лікаря і здати спеціальний аналіз.

Чим загрожує дефіцит вітаміну D:

  • Погіршується стан кісток, зубів і нігтів
  • Може виникнути артроз, остеопороз
  • Підвищується ризик переломів
  • Погіршується стан шкіри і волосся
  • Починається передчасне старіння
  • Знижуються захисні функції імунної системи
  • З'являється апатія, депресія, занепад сил
  • Починається переїдання і немає почуття насичення

Марина додає, що для природного поповнення дефіциту можна не тільки частіше бувати на сонці, але і додати у свій раціон певні продукти.

Список продуктів, що містять вітамін D:

  • Жирні сорти риби (лосось, тунець, оселедець, сардини)
  • жовтки яєць
  • Соєве молоко і сметана
  • Вершкове масло
  • теляча печінка
  • Лісові гриби
  • авокадо

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