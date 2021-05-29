Чим можна заповнити дефіцит вітаміну D
Вітамін D - один з найнеобхідніших для людини. В основному ми отримуємо його за допомогою сонечка, проте є й інші способи, і мова зовсім не про таблетки. Будь-який вітамін можна отримати з певних продуктів, повідомляє Телеграф.
Відомий український фітнес-тренер Марина Боржемская на одній зі своїх сторінок в Інстаграмі вирішила пролити світло на тему вітаміну D, особливо відзначивши, чим загрожує його дефіцит.
По-перше, самостійно зрозуміти, чи є у вас дефіцит вітаміну D достатньо складно, адже для нього характерні загальні симптоми, які підійдуть більшості захворювань. Щоб це зрозуміти потрібно звернутися до лікаря і здати спеціальний аналіз.
Чим загрожує дефіцит вітаміну D:
- Погіршується стан кісток, зубів і нігтів
- Може виникнути артроз, остеопороз
- Підвищується ризик переломів
- Погіршується стан шкіри і волосся
- Починається передчасне старіння
- Знижуються захисні функції імунної системи
- З'являється апатія, депресія, занепад сил
- Починається переїдання і немає почуття насичення
Марина додає, що для природного поповнення дефіциту можна не тільки частіше бувати на сонці, але і додати у свій раціон певні продукти.
Список продуктів, що містять вітамін D:
- Жирні сорти риби (лосось, тунець, оселедець, сардини)
- жовтки яєць
- Соєве молоко і сметана
- Вершкове масло
- теляча печінка
- Лісові гриби
- авокадо