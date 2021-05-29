В українських кінотеатрах та музеях планують послабити карантин

В Україні планують пом'якшити правила карантину для закладів культури, і збільшити ліміт на відвідуваність кінотеатрів, музеїв і театрів. Міністр культури Олександр Ткаченко поділився подробицями про ослаблення обмежень, повідомляє РБК-Україна.

Глава Мінкульту зазначив, що ознаки пандемії COVID-19 ще довго даватимуть про себе знати, проте послаблення карантинних заборон може значно позитивно вплинути на сферу культури в економічному плані.

Ткаченко звернув увагу, що в кінотеатрах, музеях і театрах діючі протиепідеміологічні заходи суворо дотримуються.

Так, очікується, що ослаблення обмежень там не піддасть відвідувачів більшому ризику, і не викличе сплеск заражень.

"Деяке полегшення, збільшення значною мірою кількості відвідувачів - жодним чином не зашкодить нашій боротьбі з коронавірусом з одного боку, а з іншого - це рука допомоги закладам культури" , - розповів міністр.

Ткаченко пояснив, що була запропонована певна процедура, за якою заповнюваність залів у театрах і кінотеатрах може збільшитися з 50% до двох третин.

"Там є певна формула. Поки вона знаходиться на розгляді в міністерстві" , - сказав він.

Чиновник додав, що в цей час документ напрацьовується в МОЗ, і може бути винесений на розгляд Кабміну вже найближчим часом.