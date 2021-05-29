Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає зміцнення національної валюти змінилося зростанням долара. Був протестований рівень 27,50 гривень, але закріпитися вище не вдалося: охочих купувати валюту дорого знайшлося небагато.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 24 травня на позначці 27,40 / 27,48 гривень (відповідно, «бід» / «оффер»). Вже на наступний день котирування впритул підійшли до рівня 27,50 гривень і в середу піднялися вище, досягнувши 27,57 гривень на покупку і 27,58 гривень на продажу. Обсяги укладених на міжбанку угод знизилися: що виросла ціна зробила долар малопривабливим для імпортерів. Тому вже в четвер котирування розвернулися і знову пішли вниз. Закрили тиждень на позначці 27,49 / 27,53 гривень - на 6,8 копійок на позиції «бід» і на 8,8 копійок на позиції «оффер» вище, ніж тижнем раніше, і практично на самому рівні 27,50 гривень. Національний банк восьмий тиждень поспіль на ринку не з'являвся і участі в торгах не приймав, що якнайкраще свідчить про відносне балансі попиту і пропозиції на міжбанківському валютному ринку.

Готівковий долар на минулому тижні чітко повторив траєкторію руху безготівкового. Вранці понеділка 24 травня в Києві продавали готівковий долар по 27,48-27,50 гривень. У середу 26 травня, коли на міжбанку котирування досягли тижневих максимумів, цінник на готівкового «американця» виріс до 27,55-27,57 гривень, а деякі обмінні пункти навіть намагалися продавати його (правда, без особливого успіху) по 27,60 гривень. До вечора п'ятниці 28 травня готівковий долар знову подешевшав до 27,48-27,50 гривень, фактично повернувшись до цін початку тижня.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні зробив чергову спробу продовжити зростання, яке почалося тижнем раніше, але зміг піднятися лише до позначки 1,2266 долара, після чого скоректувався вниз. У п'ятницю 28 травня він опустився до 1,2131 долара, але знову пішов вгору після публікації блоку американської статистики, здатною продемонструвати неоднозначність ситуації в американській економіці. Закрили тиждень на позначці 1,2191 - на 12 пунктів вище, ніж тижнем раніше. В Україні готівковий євро за тиждень виріс на кілька копійок. У понеділок 24 травня євро в столиці продавали по 33,38-33,40 гривні. У середу 26 травня, синхронно з готівковим доларом, готівковий євро виріс до 33,63-33,65 гривень, а в п'ятницю, відреагувавши на зниження на FOREX, подешевшав до 33,45-33,48 гривень.

Російський рубль протягом тижня демонстрував незвичну для нього стабільність, здійснюючи коливання в межах 50-пунктового діапазону 73,20-73,70 рублів за долар. Закрили тиждень на позначці 73,19 рубля за долар - на 44 копійки краще, ніж тижнем раніше. У Києві ціна готівкового рубля протягом тижня зберігала стабільність на рівні 3,72-3,75 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль на наступного тижня?

У понеділок - останній день місяця, але серйозних рухів ні на міжбанку (через святкування Дня пам'яті в США), ні на готівковому ринку в цей день не передбачається. Вже у вівторок починається новий місяць. У центрі уваги знову опиняться нерезиденти: наскільки активно вони будуть скуповувати валюту для виведення отриманих дивідендів і проявлять вони інтерес до чергового аукціону з розміщення ОВДП, який буде проводити у вівторок, 1 червня Міністерство фінансів. Є підстави вважати, що попит і пропозиція валюти на наступному тижні урівноважать один одного, і безготівковий долар продовжить торгуватися в околиці рівня 27,50 гривень, не здійснюючи різких рухів ні вгору, ні вниз. Готівковий долар наступного тижня будуть продавати в діапазоні 27,40 -27,65 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і коливання долара до гривні. Діапазон коливань євро залишаємо колишнім: 1,2050-1,2320 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 33,25 до 33,70 гривень за один євро.

Російський рубль на наступному тижні знову продовжить спроби вирости до 73 рублів за долар. Шанси досягти цієї позначки у російської валюти все вище. В Україні готівковий рубль продаватимуть в інтервалі 3,68-3,78 гривні за 10 російських рублів.