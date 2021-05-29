В Києві відкрився центр вакцинації: у черзі сотні людей

У Києві 29 червня почав роботу центр вакцинації від коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру. Там зранку зібралося кілька сотень людей, повідомляє РБК-Україна.

Для проведення щеплень туди запрошують людей, які записалися в чергу через додаток "Дія". Щеплення роблять вакциною CoronaVac.

При собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія".

Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Раніше повідомлялося, що на щеплення до центрів вакцинації від COVID в Києві, Одесі та Львові запрошуватимуть телефоном. При цьому обрати вакцину для щеплення не можна.