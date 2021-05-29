Зеленський просить уряд змінити закон про запобігання корупції

Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду щодо необхідності вдосконалення окремих положень закону "Про запобігання корупції, повідомляє Українська правда.

Зеленський спрямував листа до прем’єрміністра Дениса Шмигаля, в якому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про запобігання корупції" з метою підвищення прозорості процедури декларування.

Зокрема, він акцентує увагу на необхідності чіткого визначення строку, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.

Крім того, на думку президента, має бути відновлено тридцятиденний період, протягом якого посадові особи зобов’язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.

Також потребує уточнення положення про те, що вимоги стосовно передачі в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму, в якому особа призначена чи обрана на посаду, та які сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій АТ, зазначає президент у листі.

Зеленський наголошує на необхідності обов'язкового декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти суб’єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Президент також виступає за відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.