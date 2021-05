Стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

Ви досі думаєте, що біла сорочка - це must have в жіночому гардеробі? Насправді не зовсім так: хоч якась сорочка - must have в жіночому гардеробі! Про це у своєму Instagram заявила стилістка Зоя Паніна, повідомляє РБК-Україна.

Сорочка - це паличка-виручалочка, яка завжди прийде на виручку, коли вам абсолютно не хочеться думати, що надіти. Якщо хочете зробити інвестицію у свій гардероб - купіть сорочку. Це одночасно і база, і яскравий акцент ваших образів.

Для кожного жіночого гардероба знайдеться своя сорочка. Давайте розбирати на прикладах, які моделі будуть особливо популярними влітку 2021.

Яку сорочку вибрати на літо 2021

Шкіряна сорочка.

Зі спокійним принтом.

Сорочки з об'ємними рукавами.

Сорочка з вінтажним коміром.

Гіпервеликого розміру.

Як поєднувати на прохолодну погоду:

Під джемпер.

Під жилет.

З водолазкою.