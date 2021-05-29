Стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021
Ви досі думаєте, що біла сорочка - це must have в жіночому гардеробі? Насправді не зовсім так: хоч якась сорочка - must have в жіночому гардеробі! Про це у своєму Instagram заявила стилістка Зоя Паніна, повідомляє РБК-Україна.
Сорочка - це паличка-виручалочка, яка завжди прийде на виручку, коли вам абсолютно не хочеться думати, що надіти. Якщо хочете зробити інвестицію у свій гардероб - купіть сорочку. Це одночасно і база, і яскравий акцент ваших образів.
Для кожного жіночого гардероба знайдеться своя сорочка. Давайте розбирати на прикладах, які моделі будуть особливо популярними влітку 2021.
Яку сорочку вибрати на літо 2021
- Шкіряна сорочка.
- Зі спокійним принтом.
- Сорочки з об'ємними рукавами.
- Сорочка з вінтажним коміром.
- Гіпервеликого розміру.
Як поєднувати на прохолодну погоду:
- Під джемпер.
- Під жилет.
- З водолазкою.