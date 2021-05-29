У Луганській області викрили бойовика "ЛНР"

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 24-річного жителя м.Сєвєродонецьк, який брав участь в незаконному збройному формуванні "Зоря" так званої "ЛНР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чоловік розповів поліцейським, що в 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої "ЛНР", де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону "Зоря", який дислокувався на території обласного військкомату в Луганську. За словами чоловіка, через пів року через конфлікт з командиром і поганими умовами служби він залишив лави батальйону і поступив в інший батальйону бойовиків - "Брянка СРСР" , - повідомляє відділ комунікації поліції Луганській області.

Встановлено, що за свою "службу" чоловік отримував зарплату в розмірі 15 тис російських рублів, але згодом він розчарувався в ідеях бойовиків і покинув їх ряди, виїхавши на заробітки в РФ.

Надалі чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію в Сєвєродонецьк.

В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ч.2 ст.260 КК України слідчі завершують слідство і найближчим часом направлять до суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження.