Мішина вперше прокоментувала чутки про розрив з Еллертом

Українська акторка Ксенія Мішина прокоментувала стосунки з коханим Олександром Еллертом і зізналася, що без сварок в їхньому сімейному житті не обходиться, повідомляє Обозреватель.

За словами зірки, сварки в стосунках – це природний і властивий процес. Іпопри це, у неї все одно грають нерви, розповідала Ксенія в ефірі програми "Холостяк. Життя після проєкту".

Мішина зізналася, що головне правило в їхніх стосунках – це сідати й розмовляти, незважаючи на проблему. Сам же Еллерт додав, що в будь-яких стосунках потрібно приймати і віддавати.

Мішина назвала головне правило в стосунках з Еллертом. Джерело: Instagram Ксенії Мішиної

А на чутки про те, що Мішина й Еллерт розлучилися, артистка відповіла, що не хоче виносити особисте життя на публіку.

"Мало що пишуть. Ну навіщо нам виносити назовні наші стосунки?" – заявила зірка.

Мішина вперше розповіла правду про стосунки з Еллертом. Джерело: Instagram Олександра Еллерта

На запитання, коли ж чекати весілля, Мішина відповіла, що не раніше ніж через рік.