До островів у Карибському морі прибило судно з 14 трупами

Біля берегів острівної держави Тринідад і Тобаго в Карибському морі виявили судно, на борту якого було 14 тіл у стані сильного розкладання, повідомляє Страна.ua.

"Поліція почала розслідування у зв'язку з виявленням 14 тіл ..., складених у човні, що був помічений сьогодні вранці в чотирьох милях від Бель-Гарден, Тобаго" , - розповіли в поліції.

До правоохоронців щодо судна звернулися місцеві рибалки.

"Досліджуючи судно, рибалки виявили тіла ... Все в стані сильного розкладання" , - повідомили у відомстві.

Зараз судно витягли на берег і встановили, що всі загиблі - чоловіки. Їх тіла доставили в морг для упізнання і з'ясування причин смерті.