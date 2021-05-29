До островів у Карибському морі прибило судно з 14 трупами
Біля берегів острівної держави Тринідад і Тобаго в Карибському морі виявили судно, на борту якого було 14 тіл у стані сильного розкладання, повідомляє Страна.ua.
"Поліція почала розслідування у зв'язку з виявленням 14 тіл ..., складених у човні, що був помічений сьогодні вранці в чотирьох милях від Бель-Гарден, Тобаго", - розповіли в поліції.
До правоохоронців щодо судна звернулися місцеві рибалки.
"Досліджуючи судно, рибалки виявили тіла ... Все в стані сильного розкладання", - повідомили у відомстві.
Зараз судно витягли на берег і встановили, що всі загиблі - чоловіки. Їх тіла доставили в морг для упізнання і з'ясування причин смерті.