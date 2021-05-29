Глава "Бєлавіа" прокоментував санкції

Генеральний директор білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" Ігор Чергінець назвав підлістю введення західними країнами обмежень на польоти проти компанії у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair, повідомляє Кореспондент.

"Рада ICAO зібралась і вирішила розслідувати посадку літака Ryanair в Мінську до 25 червня. Але сьогодні, не чекаючи навіть початку розслідування, перераховані вище країни фактично ввели санкції проти Бєлавіа, яка ніяким боком ... до цього інциденту", - заявив Чергінець.

Він побачив у кроках західних країн "явно сплановані дії" щодо закриття не тільки їх країн для посадки бортів білоруської авіакомпанії, "але навіть з особливою фашистською збоченістю закривають один за одним повітряні коридори".

"Знущаються над нами, над людьми незалежно від паспорта. І це до розслідування інциденту, в якому, може, і є винні, але точно не Бєлавіа. Це, звичайно ж, повне нехтування основ демократії. Карають невинну Бєлавіа, та ще й не почавши толком розслідування. Підлість", - підкреслив гендиректор і додав, що при цьому "сусіди вирішили як завжди на цьому заробити".