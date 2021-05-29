У Польщі повністю щепили від COVID-19 понад 6 млн людей

На сьогоднішній день у Польщі проведено понад 19,1 мільйона щеплень проти COVID-19, повідомляє Європейська правда.

Понад 6,3 мільйона людей повністю вакциновані, або двома дозами препаратів від Pfizer / BioNTech, Moderna та AstraZeneca або одноразовою вакциною від Johnson & Johnson.

У п’ятницю Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило заявку на розширення використання вакцини Pfizer / BioNTech на дітей віком від 12 до 15 років.

"Діти віком 12-15 років отримуватимуть вакцину за тим самим графіком, що і дорослі. Дві дози внутрішньом'язово з інтервалом не менше 3 тижнів" , - написав у Twitter Гжегож Чессак, президент Управління з реєстрації лікарських засобів, медичних виробів та біоцидних продуктів Польщі.

Польські пацієнти отримують чотири вакцини проти COVID-19. Препарати від Pfizer / BioNTech, Moderna та AstraZeneca є дводозовими, а вакцина, розроблена Janssen Pharmaceutica NV, компанією з фармацевтичного підрозділу Johnson & Johnson, вимагає лише однієї дози.