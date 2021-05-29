Заробітчани стали активніше переводити кошти

У січні-березні цього року сума приватних грошових переказів в Україну досягла $ 2,905 млрд, у тому числі $ 2,038 млрд припало на чисту оплату праці і $ 867 млн - на приватні трансферти. Про це свідчать дані Національного банку, повідомляє UBR.

У порівнянні з першим кварталом минулого року загальна сума переказів зросла на $ 32 млн, або 1,1%.

Більшість коштів - $ 1,849 млрд - адресанти переводили через офіційні канали, в тому числі через коррахунки банків і міжнародні платіжні системи. Решта $ 1,056 млрд потрапили в країну через неформальні канали.

Зокрема, найбільша сума приватних переказів зафіксована в березні цього року $ 1,087 млрд, з яких $ 772 млн - це чиста оплата праці і $ 315 млн - приватні трансферти.