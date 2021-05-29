Прикордонники вилучили дві коробки з валютою на кордоні з Польщею

Прикордонники Львівського загону в пункті пропуску Шегині викрили спробу незаконного переміщення британських фунтів стерлінгів, повідомляє Кореспондент.

Фото: Держприкордонслужба

Зазначено, що заховану валюту знайшли у 38-річного українця, який повертався з-за кордону. При огляді його автомобіля Mercedes у прикордонників виникла підозра про можливе незаконне переміщення товарів.

У багажнику в двох коробках виявили незадекларовану валюту - 23 170 фунтів стерлінгів. За курсом Національного банку України ця сума валюти еквівалентна понад 900 тисячам гривень.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил. Порушника притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства.