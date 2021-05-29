Політик справив природню потребу в чашку під час засідання парламенту

Канадський політик Вільям Амос під час онлайн-засідання парламенту помочився в чашку. До того ж депутат був абсолютно голий, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що Амос вже встиг вибачитися за свою поведінку і заявив, що це сталося випадково.

"Я мочився, не розуміючи, що був перед камерою. Хоча це і було випадково, це було абсолютно неприпустимо, і я приношу свої вибачення. Я глибоко збентежений своїми діями і тими стражданнями, які вони могли заподіяти кому-небудь, хто був свідком цього" , – написав політик на своїй сторінці в Twitter.

Також депутат додав, що тимчасово перестане виконувати обов'язки і звернеться за допомогою.

Канадський політик Вільям Амос. Джерело: Facebook/William Amos

Нагадаємо, раніше канадський політик Вільям Амос також зробив прикру помилку, з'явившись абсолютно голим під час парламентської відеоконференції. Чоловік просто забув вимкнути камеру. У підсумку Вільяму не залишалося іншого виходу, окрім як вибачитися за цей інцидент і пояснити ситуацію.