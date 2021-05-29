Німеччина витратить мільярди євро на 62 водневі проєкти

Влада Німеччини визначила 62 великих водневих проєкти, які отримають державне фінансування обсягом 8 млрд євро в рамках програми Європейського союзу IPCEI (важливі проєкти, що представляють загальноєвропейський інтерес, повідомляє Кореспондент.

Про це напередодні заявило міністерство економіки і енергетики ФРН з посиланням на главу відомства Петера Альтмайєра.

"Ми хочемо стати світовим лідером в сфері водневих технологій. Для цього ми об'єднуємо наші зусилля в Європі і ініціюємо величезні інвестиції в водневі технології майбутнього в рамках першого спільного європейського водневого проєкту...

Ми надаємо понад 8 млрд євро з федеральних і регіональних фондів 62 німецьким водневим проєктам, що охоплює весь виробничий ланцюжок - від виробництва і транспортування водню до його промислового застосування" , - заявив Альтмайєр.

Так, 50 проєктів фінансуватимуться Міністерством економіки та енергетики (4,4 млрд євро), 12 - Міністерством транспорту (1,4 млрд євро), решта коштів нададуть федеральні землі.

В рамках реалізації проєктів пріоритет віддається будівництву електролізерів для виробництва "зеленого" водню і необхідної інфраструктури для його транспортування.

Крім того, уряд виділив сталеливарну і хімічну промисловості в ролі ключових секторів, в яких використання водню могло б істотно скоротити викиди CO2.

Разом з тим уряд має намір інвестувати в проєкти з виробництва водневих паливних елементів, а також вантажних і легкових автомобілів, що працюють на водні, і в розвиток загальнонаціональної й транскордонної мережі водневих заправок.

Як відомо, в червні 2020 року Німеччина прийняла Національну водневу стратегію, в основі якої лежить виробництво "зеленого" водню на базі поновлюваних джерел енергії. Для часткового забезпечення країни "зеленим" воднем намічено до 2030 року ввести в експлуатацію електролізери та ВДЕ-установки для його виробництва сумарною потужністю до 5 ГВт.