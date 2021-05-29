Вболівальники влаштували низку сутичок у Порту перед фіналом Ліги чемпіонів

Перед фіналом Ліги чемпіонів у Порту вболівальники "Ман Сіті" і "Челсі" влаштували ряд зіткнень. Поліція була змушена втрутитися в конфлікт.﻿ Про це пише Mirror, повідомляє РБК-Україна.

Сутички сталися біля бару на березі річки Дору вчора ввечері. Удари завдавали вболівальники з обох сторін.

Ще одні сутички сталися з поліцією, коли правоохоронці примусово закривали бар 22:30. У Португалії діють обмеження через коронавірус.

Також Фанати "Ман Сіті" і "Челсі" зіткнулися на вулиці в центрі міста, коли вони поверталися в свої готелі після комендантської години о 22:30.

На відеозаписі з мобільного телефону, розміщеному в інтернеті, видно, як прихильники билися до того, як втрутилася поліція, щоб розігнати їх.