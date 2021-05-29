З почуттям самотності запропонували боротися шумом

Дослідження провела команда з Університету Джеймса Кука. Вчені запросили понад дві тисячі добровольців з Сінгапуру, Великобританії, США та Австралії. З ними провели 12 експериментів, які перевірили, як гучність звуку впливає на стан людей, їх почуття самотності і близькість до інших учасників, повідомляє Naked science.

Результати, опубліковані в Personality and Social Psychology Bulletin, показали, що більш гучні звуки змушують людей відчувати себе ближче до інших і фізично, і психологічно. Крім того, після соціальної ізоляції випробовувані стали віддавати перевагу більш гучним звукам. Вплив гучних подразників пом'якшувала психологічні наслідки соціальної ізоляції, такі як гнів, самотність і пригнічений настрій.

Вчені припустили, що подібні переваги можна пояснити не тільки фізіологічними причинами - на зразок бажання отримати більше емоцій від гучної музики, - але і потребою в спілкуванні. А гучні звуки створюють більш «соціальну» атмосферу.

«Шум відображає фізичну і психологічну близькість з іншими людьми, - пояснив доктор Демінг Ван, автор роботи. - Ми думаємо, це тому, що живі і яскраві місця, як правило, голосніше, ніж мляві і безплідні. Крім того, люди, як правило, більш балакучі з друзями і спокійніші з незнайомцями, тому з часом гучні звуки можуть нагадувати про події і людей».

Автори роботи розповіли, що дослідження особливо важливо через тривалого періоду соціальної ізоляції в усьому світі.

«За часів Covid-19 наслідки самотності можуть бути серйозними. Нездатність терпіти ізоляцію може призвести до порушень протоколів соціального дистанціювання, а також знижує продуктивність роботи і діє як відволікаючий фактор», - підкреслив доктор Ван.

Нарешті, отримані результати можна використовувати в різних ситуаціях, де є ризик зіткнутися з соціальною ізоляцією. Також вони пояснюють, чому ми вважаємо за краще якийсь фоновий шум, навіть якщо не мають наміру звертати на нього увагу.