З почуттям самотності запропонували боротися шумом
Дослідження провела команда з Університету Джеймса Кука. Вчені запросили понад дві тисячі добровольців з Сінгапуру, Великобританії, США та Австралії. З ними провели 12 експериментів, які перевірили, як гучність звуку впливає на стан людей, їх почуття самотності і близькість до інших учасників, повідомляє Naked science.
Результати, опубліковані в Personality and Social Psychology Bulletin, показали, що більш гучні звуки змушують людей відчувати себе ближче до інших і фізично, і психологічно. Крім того, після соціальної ізоляції випробовувані стали віддавати перевагу більш гучним звукам. Вплив гучних подразників пом'якшувала психологічні наслідки соціальної ізоляції, такі як гнів, самотність і пригнічений настрій.
Вчені припустили, що подібні переваги можна пояснити не тільки фізіологічними причинами - на зразок бажання отримати більше емоцій від гучної музики, - але і потребою в спілкуванні. А гучні звуки створюють більш «соціальну» атмосферу.
«Шум відображає фізичну і психологічну близькість з іншими людьми, - пояснив доктор Демінг Ван, автор роботи. - Ми думаємо, це тому, що живі і яскраві місця, як правило, голосніше, ніж мляві і безплідні. Крім того, люди, як правило, більш балакучі з друзями і спокійніші з незнайомцями, тому з часом гучні звуки можуть нагадувати про події і людей».
Автори роботи розповіли, що дослідження особливо важливо через тривалого періоду соціальної ізоляції в усьому світі.
«За часів Covid-19 наслідки самотності можуть бути серйозними. Нездатність терпіти ізоляцію може призвести до порушень протоколів соціального дистанціювання, а також знижує продуктивність роботи і діє як відволікаючий фактор», - підкреслив доктор Ван.
Нарешті, отримані результати можна використовувати в різних ситуаціях, де є ризик зіткнутися з соціальною ізоляцією. Також вони пояснюють, чому ми вважаємо за краще якийсь фоновий шум, навіть якщо не мають наміру звертати на нього увагу.
«Люди залишають телевізор включеним під час роботи по дому або навіть коли шум може потенційно заважати - як, наприклад, музика при виконанні домашніх завдань», - підсумував Ван.