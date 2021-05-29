Глава JPMorgan закликав не зв'язуватися з біткоіни

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон нагадав про своє скептицизмі стосовно цифрових активів під час виступу в Конгресі перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників США, повідомляє ForkLog.

"Моя особистий порада людям: тримайтеся подалі від криптовалют. Це не означає, що клієнти JPMorgan не зможуть інвестувати в біткоіни. Я не курю марихуану, але якщо її легалізують на національному рівні, я не буду нікому заважати" , - сказав Даймон.

Раніше CEO JPMorgan неодноразово критично висловлювався про криптовалюти, обіцяв звільнити співробітників, що торгують цифровими активами та називав власників біткоїнів дурнями.