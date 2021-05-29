Ляшко підписав контракт на вакцину, але не уточнив яку саме
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав контракт на поставку вакцини від COVID. При цьому він не уточнив, про яку саме вакцину йдеться, повідомляє РБК-Україна.
Про це він розповів на зустрічі з журналістами.
"Загалом у нас є домовленості про 8 млн доз від COVAX і 34 млн за контрактами. Зараз вже законтрактовано ще більше вакцин. Я особисто підписав ще один контракт на поставку вакцин", - заявив Ляшко.
При цьому він не уточнив, про який саме препарат і кількість йдеться.