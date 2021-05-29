Стали відомі подробиці про Nissan Leaf в Україні

Офіційне представництво Nissan Motors опублікувало ціни та комплектації на популярний електрокар. І в Україні будуть везти багату опціями версію з максимальною ємністю батареї, повідомляє Autonews.

Nissan Leaf, як найпопулярніший електрокар після Tesla, приваблює тим, що вже давно існує на ринку, зарекомендував себе як просторого і практичного автомобіля. Друге покоління з'явилося зовсім недавно і принесло оновлення в зовнішність, інтер'єр і збільшило ємність батареї.

З травня в дилерських центрах бренду відкритий прийом замовлень. І зі старту буде доступна максимальна комплектація N-Connecta з батареєю на 40 кВт. Запас ходу його за заявленими даними складе 389 км в міському режимі і 270 км - в змішаному. Цінник на нього досягає 976 490 грн.

У комплектацію входять всі приємні функції від підігрівів, клімат-контролю, функцій допомоги водієві до мультимедійної системи з Apple Car Play і Google Android Auto. Причому тут є і утримання в смузі, і екстрене гальмування, і допомога при виїзді з парковки, і моніторинг сліпих зон, і "розумний" світ Full LED-фар.

У реченні будуть різні колірні рішення для кузова, включаючи можливість замовлення чорної даху.