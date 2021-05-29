Економіка України почала відновлюватися після кризи, викликаної пандемією COVID-19. За перші чотири місяці цього року помітне зростання показала промисловість та роздрібна торгівля, повідомляє Дiлова Столиця.

За його словами, вже за перші чотири місяці 2021 року фіксуються позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.

Зокрема, зростання промисловості у квітні прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). А за чотири місяці цього року промисловість зросла на 1,5%. Найшвидше зростання спостерігається в хімічній промисловості, а також у виробництві меблів. Машинобудування за 4 місяці зросло на 6,5%.

Крім того, роздрібна торгівля зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. А середня зарплата за квітень 2021 була на 30% вище тієї, яка була за квітень минулого року.

Експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. Основні ринки — Китай (14,2% від усього експорту), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%). За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема, країни Африки і Південної Америки.