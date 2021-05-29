Названі найпопулярніші дизельні авто серед українців
У квітні цього року дизельні легкові автомобілі займали 26,3% від загального обсягу на вторинному ринку. В абсолютних значеннях кількість машин досягло 32 тис., Повідомляє Auto.ria з посиланням на дані сервісних центрів МВС, повідомляє UBR.
Лідерами в цій категорії стали два виробники. Так, на дизельні легковики Volkswagen припало 18%, а Renault - 15,5%. Замикає трійку Mercedes-Benz з показником 7,4%.
Двадцятка моделей-лідерів виглядає таким чином:
- Volkswagen Passat - 1955 од.
- Renault Megane - 1794 од.
- Skoda Octavia - 1 502 од.
- Renault Scenic - 905 од.
- Volkswagen Golf - 857 од.
- Volkswagen Transporter - 702 од.
- Renault Kangoo - 697 од.
- Opel Astra - 684 од.
- Mercedes Benz Vito - 674 од.
- Ford Focus - 659 од.
- Volkswagen Touareg - 570 од.
- Volkswagen Caddy - 545 од.
- Opel Zafira - 541 од.
- Hyundai Santa Fe - 525 од.
- Nissan Qashqai - 494 од.
- BMW X5 - 473 од.
- Peugeot 308 - 472 од.
- Volkswagen Touran - 449 од.
- Renault Trafic - 439 од.
- Opel Vivaro - 432 од.