Названі найпопулярніші дизельні авто серед українців

Названі найпопулярніші дизельні авто серед українців

У квітні цього року дизельні легкові автомобілі займали 26,3% від загального обсягу на вторинному ринку. В абсолютних значеннях кількість машин досягло 32 тис., Повідомляє Auto.ria з посиланням на дані сервісних центрів МВС, повідомляє UBR.

Лідерами в цій категорії стали два виробники. Так, на дизельні легковики Volkswagen припало 18%, а Renault - 15,5%. Замикає трійку Mercedes-Benz з показником 7,4%.

Двадцятка моделей-лідерів виглядає таким чином:

  1. Volkswagen Passat - 1955 од.
  2. Renault Megane - 1794 од.
  3. Skoda Octavia - 1 502 од.
  4. Renault Scenic - 905 од.
  5. Volkswagen Golf - 857 од.
  6. Volkswagen Transporter - 702 од.
  7. Renault Kangoo - 697 од.
  8. Opel Astra - 684 од.
  9. Mercedes Benz Vito - 674 од.
  10. Ford Focus - 659 од.
  11. Volkswagen Touareg - 570 од.
  12. Volkswagen Caddy - 545 од.
  13. Opel Zafira - 541 од.
  14. Hyundai Santa Fe - 525 од.
  15. Nissan Qashqai - 494 од.
  16. BMW X5 - 473 од.
  17. Peugeot 308 - 472 од.
  18. Volkswagen Touran - 449 од.
  19. Renault Trafic - 439 од.
  20. Opel Vivaro - 432 од.

Новини

analytics