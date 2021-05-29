Названі найпопулярніші дизельні авто серед українців

У квітні цього року дизельні легкові автомобілі займали 26,3% від загального обсягу на вторинному ринку. В абсолютних значеннях кількість машин досягло 32 тис., Повідомляє Auto.ria з посиланням на дані сервісних центрів МВС, повідомляє UBR.

Лідерами в цій категорії стали два виробники. Так, на дизельні легковики Volkswagen припало 18%, а Renault - 15,5%. Замикає трійку Mercedes-Benz з показником 7,4%.

Двадцятка моделей-лідерів виглядає таким чином: