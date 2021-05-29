Маск уперше показав новий космічний корабель Starship SN16

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter фотографію нового космічного корабля Starship SN16, який може бути запущений найближчим часом, повідомляє Страна.ua.

На початку травня прототип корабля Starship SN15 повністю успішно завершив випробувальний політ, спочатку злетівши, а потім зробивши посадку в Бока-Чіка, штат Техас. Після цієї знаменної події Ілон Маск сказав, що SN15 може бути повторно запущений "найближчим часом".

Поки що стосовно Starship SN15 нової інформації немає, але компанія готується до запуску Starship SN16. Поруч з космічним кораблем знаходиться ракета-носій, яка повинна вивести корабель у космос.

Імовірно, Starship SN15 або Starship SN16 будуть повторно запущені по тій самій траєкторії польоту, адже SpaceX буде прагнути підтвердити, що перший успішний політ не був випадковістю.

Дати нового запуску поки що немає. На неї будуть впливати погодні умови та інші фактори.