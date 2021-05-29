Вакцина Pfizer менш ефективна проти індійського штаму COVID-19

Вакцина американської компанії Pfizer менш ефективна проти "індійського штаму" коронавірусу COVID-19, але все-таки захищає від нього, передають європейські ЗМІ з посиланням на дослідження приватного некомерційного Інституту Пастера в Парижі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Попри незначне зниження ефективності, вакцина Pfizer, ймовірно, захищає від індійського варіанту (коронавірусу - ред.), згідно з результатами лабораторних випробувань", - сказав директор інституту і співавтор дослідження Олів'є Шварц.

У дослідженні взяли участь 28 медичних працівників з Орлеана. З них 16 осіб отримали дві дози вакцини Pfizer, а 12 - одну дозу вакцини AstraZeneca. Згідно з дослідженням, у тих, хто отримав дві дози Pfizer, утричі знизилася кількість антитіл проти "індійського штаму", але їх залишилося все ще досить для захисту від вірусу.

За словами Шварца, дослідження показує, що цей варіант придбав часткову стійкість до антитіл.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), "індійський штам" зафіксований в 53 країнах і територіях.