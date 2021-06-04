Потап і Настя Каменських влаштували "покатушки" в центрі Києва

Потап і Настя – зайняті та популярні артисти, тому вільного часу побути удвох у них залишається не так вже й багато. Вони намагаються провести його весело, з розумом і хорошим настроєм. Так, у рідкісний спільний вихідний зіркова сім'я вирішила провести з користю, повідомляє РБК-Украина.

На підтвердження цьому Настя показала в Instagram щасливі фото в компанії найулюбленіших людей. Настя з Потапом і найкращою подругою, дизайнером Ганною Андрійчук вирушила на прогулянку центром Києва. Весела компанія облюбовала Маріїнський парк. Настя та Аня прихопили електросамокати, а також веселилися і позували на камеру.

Співачка віддала перевагу зручному і стильному повсякденному одягу - лосини й парка забарвлення хакі. Вона підняла волосся і зібрала їх у високий хвіст. Потап же вибрав пастельну гаму - бежева куртка, зручні спортивні шорти і доповнив розслаблений лук капелюхом.