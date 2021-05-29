Вчені знайшли докази лабораторного походження COVID-19

Нове британо-норвезьке дослідження стверджує, що китайські вчені створили COVID-19 в лабораторії в Ухані, а потім спробували замести сліди за допомогою реверсивних версій вірусу, щоб він виглядав так, ніби має природне походження від кажанів, повідомляє Лента.Ру.

Автори дослідження, британський професор Ангус Далглейшем (Angus Dalgleish) і норвезький доктор Біргер Соренсен (Birger Sørensen), повідомляли, що у них були докази і раніше, але вчене співтовариство проігнорувало їх.

Аналізуючи зразки COVID-19 в спробі створити вакцину, Далгліш і Соренсен знайшли в зразку вірусу «унікальні відбитки пальців», які, за їхніми словами, могли виникнути тільки в результаті маніпуляцій у лабораторії. Вчені також зазначили, що вірус SARS-CoV-2 не має надійного природного предка.

У березні цього року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала підсумки роботи міжнародної групи експертів, які відвідали Ухань для пошуку джерела походження коронавірусу. У доповіді вказується, що витік з лабораторії вкрай малоймовірний, основною версією можна вважати передачу вірусу від кажанів через іншу тварину.

Однак США і 13 інших держав висловили сумніви в результатах роботи експертів і зажадали проведення прозорого і незалежного розслідування. У Китаї таку позицію називають політичною і такою, яка не має нічого спільного з наукою.