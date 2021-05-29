Бензин помітно подешевшав на АЗС за тиждень

За тиждень, 21-28 травня, середня вартість бензинів змінилася в бік зниження. Так, А-95 подешевшав на 12 коп., його ціна становить 28,93 грн. Одночасно паливо марки А-92 впало в ціні на 6 коп., до 28,17 за літр, свідчать дані консалтингової компанії А-95, повідомляє UBR.

Зокрема, на бензин А-95 ціну знизили 11 мереж АЗС.

Найбільше вартість впала на таких заправках:

"Нефтек" - на 50 коп., до 30,99 грн;

"Автопорт" - на 40 коп., до 29,8 грн;

WOG, ОККО, Socar, "Рур груп" - на 38 коп., до 29,84 грн.

Решта спустили цінники від 2 коп. до 36 коп. за літр.

Водночас тільки один продавець підняв вартість на 50 коп. У результаті бензин на АЗС "Паралель" коштує 31,49 грн за літр, що є найвищою вартістю в цьому сегменті. При цьому заправки Marshal відпускають паливо дешевше всіх - по 27,5 грн.

У свою чергу бензин А-92 за тиждень подешевшав на восьми мережах АЗС.

Найбільше зниження показали такі продавці:

Socar - на 51 коп., до 29,48 грн;

Amic - на 36 коп., до 29,2 грн;

Shell - на 35 коп., до 29,34 грн.

Ще п'ять мереж опустили ціну від 2 до 25 коп. І тільки компанія UPG підняла вартість на 30 коп, до 28,9 грн.

Найдорожче заправка авто обійдеться на WOG і "Паралель" - 29,75 грн за літр, а дешевше - на Marshal, де доведеться заплатити 26,5 грн.

Згідно з розрахунками Мінекономіки, на останню декаду травня вартість бензинів не повинна перевищувати 29,84 грн. Отже, тільки дві мережі переступили цей поріг в сегменті А-95 - "Паралель" і "Нефтек".