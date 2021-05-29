Ексфутболіст Шевчук попросив вибачення після скандального затримання

Колишній футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук вибачився перед поліцією та українцями після того, як напередодні був затриманий п'яним у Києві за кермом Porsche 911, повідомляє Дiлова Столиця.

Відповідне відеозвернення Шевчук опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.