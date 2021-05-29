Ексфутболіст Шевчук попросив вибачення після скандального затримання
Колишній футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук вибачився перед поліцією та українцями після того, як напередодні був затриманий п'яним у Києві за кермом Porsche 911, повідомляє Дiлова Столиця.
Відповідне відеозвернення Шевчук опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Друзі, в першу чергу я б хотів перед вами всіма вибачитися за свій вчинок. Перш за все я б хотів вибачитися перед поліцією, вболівальниками України, перед футбольним клубом "Шахтар", телеканалом "Футбол". Я не маю морального права далі працювати на каналі, я повинен його залишити. Не повторюйте моїх помилок. Вибачте", – сказав Вʼячеслав.